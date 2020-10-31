МИД Монголии требует у ФИА принять меры в отношении Ферстаппена

Министр иностранных дел Монголии Лундег Перевсурен направил официальное письмо в «Ред Булл», в котором выразил сожаление в связи с недавним поведением пилота австрийской команды Макса Ферстаппена, а также дал понять, что потребует у ФИА реакции на высказывания нидерландца, который не так давно пытался использовать слово «монгол» в оскорбительном контексте.
«Сожалею о том, какой расистский и неэтичный язык использовал Макс Ферстаппен во время практики Гран-при Португалии.
Спорт рассматривается как символ единства мира. Убеждён, что в спорте не должно существовать никаких форм дискриминации. Мы поддерживаем инициативу против расизма. 'We Race as One'. Но с учётом недавнего инцидента, она судя по всему ничего не значит. Уверен, во избежание таких новых неэтичных случаев в спорте, ФИА примет меры против Макса Ферстаппена за его неприемлемое поведение", — приводит слова Перевсурена GPblog.
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