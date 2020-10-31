Леклер недоволен своим пилотажем в третьем сегменте квалификации
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Занявшему четвёртое место Пьеру Гасли монегаск проиграл одну десятую секунды.
«Вероятно, мы ожидали чего-то большего, но седьмое место — это то, чего мы смогли сегодня добиться, всё было очень плотно. Если посмотреть на мой круг, то я не совсем им удовлетворён, равно как и тем, как я пилотировал в третьем сегменте, но это жизнь. Если посмотреть на разрывы между мной и Пьером, то результат немного разочаровывает, но он проделал потрясающую работу, это был классный круг, а я такого сегодня не показал — вот и всё. Надеюсь, завтра наш день сложится лучше», — приводит слова Леклера Motorsport Week.
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