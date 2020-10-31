Феттель: что нужно, чтобы отыграться? Чтобы все впереди сошли!

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал 14-й результат в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.



«Квалификация прошла лучше. Я более доволен ощущениями от машины, было чуть более комфортно, но, похоже, мы застряли на нынешней позиции. Это стало некоторым сюрпризом, но я старался. Попытался выжать максимум, больше рисковать и немного широковато вышел из шиканы. Мы потеряли одну позицию из-за нарушения границ трассы, но, думаю, было важнее попробовать.



Что нужно, чтобы отыграться? Чтобы все впереди сошли! Будет трудно. Мы позади, здесь нелегко обгонять. Надеюсь, наша машина в гонке будет хорошей и мы сможем хорошо работать с шинами. Посмотрим. Эта трасса новая для всех в плане познаний, как долго продержатся шины. Думаю, тактика с одним пит-стопом будет стандартной», — приводит слова Феттеля PlanetF1.