Феттель: что нужно, чтобы отыграться? Чтобы все впереди сошли!

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал 14-й результат в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.
«Квалификация прошла лучше. Я более доволен ощущениями от машины, было чуть более комфортно, но, похоже, мы застряли на нынешней позиции. Это стало некоторым сюрпризом, но я старался. Попытался выжать максимум, больше рисковать и немного широковато вышел из шиканы. Мы потеряли одну позицию из-за нарушения границ трассы, но, думаю, было важнее попробовать.
Что нужно, чтобы отыграться? Чтобы все впереди сошли! Будет трудно. Мы позади, здесь нелегко обгонять. Надеюсь, наша машина в гонке будет хорошей и мы сможем хорошо работать с шинами. Посмотрим. Эта трасса новая для всех в плане познаний, как долго продержатся шины. Думаю, тактика с одним пит-стопом будет стандартной», — приводит слова Феттеля PlanetF1.
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