Албон признался, что доволен отставанием от Ферстаппена в квалификации ГП Эмилии-Романьи
Пилот «Ред Булл» Александер Албон, показавший в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи шестой результат, признался, что доволен отставанием от Макса Ферстаппена, которому уступил 0,4 секунды.
«Вполне удовлетворён отставанием от Ферстаппена в квалификации. Отставание друг от друга невелико, четвёртое место было всего в одной десятой. У нас хорошая стартовая позиция. Но нужно посмотреть, какой реально будет трасса, по-настоящему этого ещё никто не знает. Но на бумаге всё выглядит хорошо. Посмотрим, что принесёт нам завтрашний день», — приводит слова Албона GPblog.
Напомним, Макс Ферстаппен в квалификации показал третий результат, а четвёртое место, о котором упоминал Албон, досталось Пьеру Гасли из «Альфа Таури».
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