Риккардо — о пятом месте: мой лучший круг в Q3 в этом году, цель на старте — Гасли

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.



«Это просто вау. Я всё ещё улыбаюсь. Этот круг был таким весёлым. Очень доволен кругом и результатом. Это серьёзная трасса, просто комбинация — узкая и быстрая. Здесь есть шиканы, но в них можно атаковать бордюры. Третий сегмент был потрясающим, это мой лучший круг в третьем сегменте в этом году.



Моя цель — Гасли. Если сможем опередить его на старте, у нас будет серьёзный шанс на четвёртое место. Попробуем это сделать и воспользоваться возможностью. Думаю, в гонке будет сложнее, в том числе по части обгонов: здесь узко, трудно найти альтернативную траекторию, когда следуешь за другой машиной. Мы хорошо квалифицировались, первая галочка поставлена. Попробуем хорошо проехать первые 300–400 метров», — приводит слова Риккардо официальный сайт Формулы-1.