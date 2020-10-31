Квят назвал «дерьмом» ситуацию со штрафами за несоблюдение границ трассы в Имоле

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что очень недоволен ситуацией с постоянным нарушением границ трассы на разных автодромах Формулы-1. В частности, в Имоле результаты пилотов в субботу постоянно аннулировались из-за несоблюдения границ в 9-м и 15-м поворотах.



«Я думаю: о Боже, нам не нужны эти белые линии, просто нужны старые добрые гравийные ловушки. Если ты вылетаешь, то вылетаешь — безо всего этого дерьма с «пересечением белой линии!.. Это меня расстраивает, потому что сильно убивает гонки. И просто убивает такую классную трассу. В этом проблема.



В Муджелло не было никаких проблем с зонами вылета, с пределами трассы. Там были гравийные ловушки — вот и всё. Думаю, большинство из нас согласится, что это было бы наилучшим решением, но, к сожалению, мы можем иметь такие зоны не на каждой трассе, так что, вероятно, нам нужно поискать более подходящее решение», — приводит слова Квята Motorsport Week.