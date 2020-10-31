Гасли посвятил удачное выступление в Имоле Айртону Сенне

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли признался, что посвятил четвёртое место в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи легендарному Айртону Сенне, который погиб в результате аварии на автодроме в Имоле, где и проходит нынешний этап.

«Для меня это отличный день. Провёл лучшую квалификацию в карьере за эту команду. Думаю, четвёртое место было и моим лучшим результатом в „Ред Булл“, так что это лучшее выступление в Ф-1. Мне очень важно было показать такой результат в Имоле.

Сделал к этому этапу специальный шлем в честь Айртона Сенны. Всегда был его огромным фанатом, с самого детства. Он был одним из моих идолов, так что мне важно было показать такой результат здесь, в Имоле, но также было важно и нашей команде, которая базируется в 15 км от автодрома. Это отличное начало уик-энда", — приводит слова Гасли Planet F1.