Тодт: регулярно вижу Михаэля Шумахера и смотрю с ним телевизор
Глава ФИА, экс-босс «Феррари» Жан Тодт признался, что регулярно видит семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера, который в домашних условиях продолжает лечение после тяжелейшей травмы головного мозга, полученной на горнолыжном курорте в 2013 году.
«Его борьба продолжается. Он вместе с семьёй и докторами. Регулярно его вижу, мы вместе смотрим телевизор. Не буду говорить о том, здоров ли он настолько, чтобы знать о скором возможном дебюте сына в Формуле-1. Это личное дело семьи.
Что касается перспектив Мика Шумахера, то он молод и талантлив. У него есть громкое имя, но ему потребуется время. Слишком рано говорить, талантлив ли он так, как отец, Макс Ферстаппен или Льюис Хэмилтон", — приводит слова Тодта GrandPX.news.
- 1 ноября 2020
-
09:57
-
00:58
- 31 октября 2020
-
23:54
-
22:59
-
22:13
-
21:49
-
21:45
-
21:30
-
20:57
-
20:51
-
20:50
-
19:59
-
19:40
-
19:28
-
18:27
-
17:50
-
17:35
-
17:09
-
16:41
-
15:29
-
14:52
-
14:00
-
13:33
-
12:55
-
11:56
-
10:52
-
09:32
-
09:00
-
00:38
- 30 октября 2020
-
23:52
-
23:42
-
23:36
-
23:32
-
22:27
-
21:25
Партнерский контент