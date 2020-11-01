Тодт: регулярно вижу Михаэля Шумахера и смотрю с ним телевизор

Глава ФИА, экс-босс «Феррари» Жан Тодт признался, что регулярно видит семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера, который в домашних условиях продолжает лечение после тяжелейшей травмы головного мозга, полученной на горнолыжном курорте в 2013 году.

«Его борьба продолжается. Он вместе с семьёй и докторами. Регулярно его вижу, мы вместе смотрим телевизор. Не буду говорить о том, здоров ли он настолько, чтобы знать о скором возможном дебюте сына в Формуле-1. Это личное дело семьи.

Что касается перспектив Мика Шумахера, то он молод и талантлив. У него есть громкое имя, но ему потребуется время. Слишком рано говорить, талантлив ли он так, как отец, Макс Ферстаппен или Льюис Хэмилтон", — приводит слова Тодта GrandPX.news.