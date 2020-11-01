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Хэмилтон: не многие способны на то, что делает Боттас

Хэмилтон: не многие способны на то, что делает Боттас
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон защитил напарника по команде Валттери Боттаса, который нередко подвергается критике за недостаточно успешные результаты, особенно по части борьбы с Льюисом.

«Не думаю, что мне нужно много об этом говорить. Посмотрите, он выиграл поул в Имоле, он опередил меня. Между тем я обладатель наибольшего числа поулов в карьере, а не какой-то слоупок. Валлтери делаер прекрасную работу.

Думаю, результат квалификации на Гран-при Эмилли-Романьи говорит сам за себя. Мне больше нечего сказать. За Боттаса говорит работа на трассе. Не думаю, что многие способны на то, что делает Валттери, говорю это откровенно. Очень уважаю его", — приводит слова британского спортсмена The Race.

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