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Грожан признался, что «плохо спит» из-за неопределённости на 2021 год

Грожан признался, что «плохо спит» из-за неопределённости на 2021 год
Авто / Формула-1 0

Пилот «Хааса» Ромен Грожан признался, что потерял нормальный сон из-за перспектив остаться без работы в 2021 году. Напомним, не так давно в американской команде заявили, что и Грожан, и его напарник Кевин Магнуссен потеряют место в команде.

Француз добавил, что рассмотрит возможность перехода в чемпионат IndyCar, который он раньше не рассматривал из-за нелюбви к овалам.

«IndyCar — вариант. Буду предельно честен. Последние две недели плохо сплю. Это сложный год. Сложный для всего мира, для экономики. Не лучший год, чтобы остаться без контракта в спорте, в котором выступаешь.

Рассматриваю вариант с IndyCar. У меня были кое-какие контакты, и даже неплохие. Пожалел, что не проверял календарь раньше. Овальных трасс будет не так много. Но, говоря это, замечу, что ничего не решено, это просто то, что я рассматриваю", — приводит слова француза The Race.

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