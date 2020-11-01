Эксперт: Пересу отказали уже несколько команд, но не «Ред Булл»

Нидерландские эксперты обсудили будущее пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, который претендует на место в «Ред Булл» в сезоне-2021. По их сведениям, мексиканец хочет получать половину суммы своих споноров в качестве зарплаты, что составит примерно 12,5 млн евро. В связи с этим, по имеющейся информации, он уже получил отказ из нескольких команд, но «Ред Булл» не входит в число отказников.

«Он принесёт с собой много спонсорских денег. Ходят слухи, что несколько команд ему отказали, потому что он хочет получать половину этих средств в качестве зарплаты. Это кажется сумасшествием», — приводит слова обозревателя Джека Плоя GPblog.

Экс-пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос предположил, что Перес получил отказ из «Уильямса», но не считает, что такая же реакция последовала и из «Ред Булл».

«Перес приносил „Рейсинг Пойнт“ $ 25 млн и получал в качестве зарплаты $ 5 млн. Не будем забывать, что отношения в Формуле-1 строятся в треугольнике пилот — команда — спонсор. Теперь он хочет половину суммы. Команда об этом не может сказать ничего. Думаю, „Уильямс“ ему отказал. Но не думаю, что „Ред Булл“ сделал то же самое. Они не ждут все эти наклейки на болиде», — сказал Дорнбос.