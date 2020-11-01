«Мерседес» в седьмой раз кряду выиграл Кубок конструкторов Формулы-1

На трассе в Имоле завершился Гран-при Эмилии-Романьи. Победный дубль в гонке совершили пилоты «Мерседеса». Льюис Хэмилтон финишировал первым, а Валттери Боттас — вторым. Благодаря этому успеху и сходу Макса Ферстаппена немецкая команда официально обеспечила себе победу в Кубке конструкторов.

После 13 этапов, за 4 гонки до финиша сезона, в активе «Мерседеса» 479 баллов, в то время как у ближайших преследователей из «Ред Булл» после этапа в Италии осталось 226 очков. Таким образом, «Ред Булл» потерял даже теоретические шансы на первое место.

Кубок конструкторов. Общий зачёт

1. «Мерседес» — 479 очков

2. «Ред Булл» — 226

3. «Рено» — 135

4. «Рейсинг Пойнт» — 134

5. «Макларен» — 134

6. «Феррари» — 103

7. «Альфа Таури» — 89

8. «Альфа Ромео» — 8

9. «Хаас» — 3

10. «Уильямс» — 0.