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«Мерседес» в седьмой раз кряду выиграл Кубок конструкторов Формулы-1

«Мерседес» в седьмой раз кряду выиграл Кубок конструкторов Формулы-1
Авто / Формула-1 0

На трассе в Имоле завершился Гран-при Эмилии-Романьи. Победный дубль в гонке совершили пилоты «Мерседеса». Льюис Хэмилтон финишировал первым, а Валттери Боттас — вторым. Благодаря этому успеху и сходу Макса Ферстаппена немецкая команда официально обеспечила себе победу в Кубке конструкторов.

После 13 этапов, за 4 гонки до финиша сезона, в активе «Мерседеса» 479 баллов, в то время как у ближайших преследователей из «Ред Булл» после этапа в Италии осталось 226 очков. Таким образом, «Ред Булл» потерял даже теоретические шансы на первое место.

Кубок конструкторов. Общий зачёт

1. «Мерседес» — 479 очков
2. «Ред Булл» — 226
3. «Рено» — 135
4. «Рейсинг Пойнт» — 134
5. «Макларен» — 134
6. «Феррари» — 103
7. «Альфа Таури» — 89
8. «Альфа Ромео» — 8
9. «Хаас» — 3
10. «Уильямс» — 0.

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