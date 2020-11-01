Квят опередил Феттеля в личном зачёте сезона-2020 Формулы-1

На автодроме в Имоле завершился Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Победу в гонке завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику Валттери Боттасу, третьим стал Даниэль Риккардо на «Рено».



Четвёртое место завоевал пилот «Альфа Таури» Даниил Квят. Его напарник Пьер Гасли сошёл на первых кругах гонки из-за технических проблем.

Благодаря четвёртой позиции на финише Даниил Квят смог опередить в личном зачёте гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля.

Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 282 очка

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 197 очков

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 162 очка

4. Даниэль Риккардо («Рено») — 95 очков

5. Шарль Леклер («Феррари») — 85 очков

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 82 очка

7. Ландо Норрис («Макларен») — 69 очков

8. Карлос Сайнс («Макларен») — 65 очков

9. Александер Албон («Ред Булл») — 64 очка

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 63 очка

11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 57 очков

12. Эстебан Окон («Рено») — 40 очков

13. Даниил Квят («Альфа Таури») — 26 очков

14. Себастьян Феттель («Феррари») — 18 очков

15. Нико Хюлькенберг (Рейсинг Пойнт) — 10 очков

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 4 очка

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 4 очка

18. Ромен Грожан («Хаас») — 2 очка

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1 очко

20. Николас Латифи («Уильямс») — 0 очков

21. Джордж Расселл («Уильямс») — 0 очков.



Кубок конструкторов. Общий зачёт



1. «Мерседес» — 479 очков

2. «Ред Булл» — 226 очков

3. «Рено» — 135 очков

4. «Макларен» — 134 очка

5. «Рейсинг Пойнт» — 134 очка

6. «Феррари» — 103 очка

7. «Альфа Таури» — 89 очков

8. «Альфа Ромео» — 8 очков

9. «Хаас» — 3 очка

10. «Уильямс» — 0 очков.