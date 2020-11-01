Хэмилтон поддержал идею Риккардо с «шуи» и тоже выпил шампанское из ботинка

Сразу два гонщика отпраздновали свои высокие результаты на Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1, сделав «шуи» — то есть выпив шампанское из ботинка. Эту традиционную австралийскую традицию вспомнил пилот «Рено» Даниэль Риккардо, во второй раз в сезоне завоевавший место на подиуме. В отличие от первого финиша в топ-3 на Гран-при Айфеля, Риккардо не забыл про «шуи» и сразу предложил присоединиться к этому коллегам по подиуму — пилотам «Мерседеса» Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу. Британец неожиданно согласился и сделал глоток шампанского из ботинка гонщика «Рено». А вот Боттас «шуи» не сделал, постояв сбоку от подиума.

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