Хэмилтон поддержал идею Риккардо с «шуи» и тоже выпил шампанское из ботинка
Сразу два гонщика отпраздновали свои высокие результаты на Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1, сделав «шуи» — то есть выпив шампанское из ботинка. Эту традиционную австралийскую традицию вспомнил пилот «Рено» Даниэль Риккардо, во второй раз в сезоне завоевавший место на подиуме. В отличие от первого финиша в топ-3 на Гран-при Айфеля, Риккардо не забыл про «шуи» и сразу предложил присоединиться к этому коллегам по подиуму — пилотам «Мерседеса» Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу. Британец неожиданно согласился и сделал глоток шампанского из ботинка гонщика «Рено». А вот Боттас «шуи» не сделал, постояв сбоку от подиума.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
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