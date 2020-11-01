Гасли объяснил причину схода на Гран-при Эмилии-Романьи

Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли подвёл итоги Гран-при Эмилии-Романьи, в котором он был вынужден сойти из-за технических проблем. По словам Гасли, причиной схода стало падение давления воды в системе болида.



«Это особенное место. Уик-энд шёл очень хорошо, но нам пришлось сойти. Парни увидели падение давления воды в системе перед тем, как мы отправились на стартовую решётку, мы пытались это починить на решётке, но, к сожалению, это не сработало, и нам пришлось сойти.



У меня был отличный старт, я пытался проехать параллельно Льюису, но не вышло. Это было очень близко. После этого я шёл на пятой позиции, машина была быстрой на протяжении всего уик-энда. Сойти было обидно, но это автоспорт, здесь может случиться всё что угодно», — сказал Гасли в интервью после гонки.