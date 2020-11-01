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«Мерседес» показал осколок «Феррари», застрявший в машине Боттаса

«Мерседес» показал осколок «Феррари», застрявший в машине Боттаса
Авто / Формула-1 0

Команда «Мерседес» продемонстрировала осколок от болида «Феррари» Себастьяна Феттеля, мешавший выступлению Валттери Боттаса на Гран-при Эмилии-Романьи. На первом круге гонки Феттель столкнулся с гонщиком «Хааса» Кевином Магнуссеном, после чего от переднего антикрыла «Феррари» отвалилась правая торцевая пластина. На втором круге на неё наехал автомобиль Боттаса, и пластина застряла в нижней части болида «Мерседеса», что негативно сказывалось на темпе Валттери.

«Думаем, это может принадлежать вам, „Феррари“. Это осколок, который мы только что достали из болида Валттери. Всем, кто интересуется: мы только что вернули его нашим соседям из красной команды», — написала пресс-служба «Мерседеса» в своём «твиттере».

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