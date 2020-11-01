В «Альфа Таури» показали радостного Квята после финиша

Пресс-служба «Альфа Таури» опубликовала небольшую видеозапись из командного трейлера сразу после финиша гонки. В трейлере находился российский гонщик команды Даниил Квят, только что финишировавший на четвёртой позиции. Когда сотрудники «Альфа Таури» зашли в трейлер, россиянин переодевался, а из трейлера доносилась громкая музыка. Улыбающийся Квят лишний раз порадовался на камеру.

Права на видео принадлежат Scuderia AlphaTauri и Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Альфа Таури».

Большую часть гонки Даниил Квят занимал восьмое место, но после второго пит-стопа и рестарта сумел всего за один круг опередить Серхио Переса, Александера Албона и Шарля Леклера и финишировать четвёртым.