«Это неприемлемо с моей стороны». Расселл объяснил, как разбил машину под сейфти-каром

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал свой сход на Гран-при Эмилии-Романьи, в котором он разбил машину во время присутствия на трассе автомобиля безопасности.
«Я правда не знаю, что сказать. Я максимально упорно работал, чтобы шины оставались в рабочем окне. Я всю гонку держал покрышки на максимуме. Вероятно, в этой гонке я провёл на пределе как никогда много времени. Думаю, это было заметно, ведь мы ехали на такой хорошей позиции. Очевидно, я перешёл через грань.
Как только я потерял машину, было уже слишком поздно, я оказался в стене. Очень жаль команду, это неприемлемо с моей стороны. Я газовал и в тот же момент менял передачу на остывших шинах. Такое иногда случается на холодных покрышках. Я старался заставить их работать как можно лучше, чтобы попробовать оставить позади Кими и Себастьяна, которые были на свежих шинах. Но никаких оправданий нет», — приводит слова Расселла Motorsport Week.
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