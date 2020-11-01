Марко заявил, что сильный результат не поможет будущему Квята в команде

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что сильное выступление российского гонщика Даниила Квята на Гран-при Эмилии-Романьи никак не скажется на шансах Даниила остаться в «Альфа Таури» на сезон-2021. Ранее Марко практически открыто заявил, что Квята должен заменить японский гонщик Формулы-2 Юки Цунода, входящий в молодёжную программу «Ред Булл».
Журналист немецкого Sky поинтересовался у Марко, мог ли Квят своим результатом вернуть себе место на следующий сезон. «Нет. Это было очень хорошее выступление. Но оно поможет ему в будущем или позиционировать себя с прицелом на будущее», — ответил Марко.
Даниил Квят финишировал на Гран-при Эмилии-Романьи четвёртым, опередив всего за один круг Серхио Переса, Александера Албона и Шарля Леклера.
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