Райкконен признан гонщиком дня на Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Эмилии-Романьи на стационарном Автодроме имени Энцо и Дино Феррари. Больше всего голосов получил пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен, представляющий Финляндию. Финн занял в квалификации только 18-е место, но в гонке благодаря длинному отрезку на шинах «медиум» отыграл целый ряд позиций. После схода пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и разворота его напарника Александера Албона Райкконен финишировал девятым, набрав два очка.
На подиум Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1 поднялись гонщики «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас, а также австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо. Россиянин Даниил Квят закончил гонку четвёртым.
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