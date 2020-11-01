Боттас: у меня не было времени, чтобы объехать обломки

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги Гран-при Эмилии-Романьи, который он закончил на второй позиции.



«Да, думаю, эти обломки оказали большое влияние на гонку. Старт получился хорошим. Это был один из главных моментов, которые сегодня нужно было сделать правильно. На втором круге в седьмом повороте я увидел обломки. У меня не было времени, чтобы объехать них. Я видел, поэтому постарался не попасть на них шинами, проехав над ними серединой машины, но, очевидно, я получил повреждения, и это сделало машину немного неуправляемой.



Это стоило мне 50 пунктов прижимной силы. Я очень старался не допустить того, чтобы Макс опередил меня. Мне пришлось пилотировать на грани, что привело к ошибкам. Мне просто не повезло», — приводит слова Валттери Боттаса RaceFans.