Перес: мы сами отдали подиум Риккардо, это трудно принять

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес признал, что решение совершить второй пит-стоп под сейфти-каром стоило ему третьего места. В итоге мексиканец финишировал только шестым.
«Думаю, для нас не имела смысла совершать пит-стоп. Решение было принято в последний момент, но всегда легко говорить после финиша, какое решение было бы правильным. Сегодня было невероятно трудно обгонять. Я ещё не говорил с командой. Должно быть, у них были некоторые причины. Просто болезненный день, потому что подиум был у нас в кармане. Это трудно принять. Думаю, команда сейчас так же расстроена.
Мы — команда, вместе проигрываем и выигрываем. Но если оглянуться назад, это было неверное решение. Но нужно видеть и позитив. Первый отрезок гонки был потрясающим, отличная стратегия, отличные решения команды. Мы сами добились ситуации, при которой могли заработать этот подиум. Также это болезненный день для нашей борьбы в общем зачёте: по сути мы отдали подиум Риккардо», — приводит слова Переса Motorsport.
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