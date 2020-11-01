Риккардо: Абитебуль сказал, что не будет делать вторую татуировку

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо подвёл итоги Гран-при Эмилии-Романьи, в котором он финишировал третьим.
«На самом деле Сириль после гонки сказал: „Поздравляю, но я не буду делать второе тату“. Может быть, кто-нибудь другой в команде сделает. Но я точно не забыл про «шуи»!
Гонка получилась странной. Я был четвёртым после старта и чувствовал, что это наш максимум, учитывая первую тройку. Затем у Переса был действительно хороший темп, он смог опередить нас за счёт пит-стопа, а затем он сделал ещё одну остановку во время машины безопасности, за счёт чего, очевидно, мы и сохранили позицию.
Я не уверен в том, что случилось с Максом, но это вернуло нас в борьбу. В последние несколько кругов из ниоткуда появился Квят, но это было весело. Два подиума в трёх гонках. В концовке гонки всё произошло очень быстро, но это было весело», — приводит слова Даниэля Риккардо GPFans.
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