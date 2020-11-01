Квят рассказал, как ему удалось обогнать трёх гонщиков на рестарте

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал итоги Гран-при Эмилии-Романьи.



«На самом деле, на рестарте было сложно, но мне удалось совершить несколько хороших действий. Даниэль только прогрел свои шины. Это было очень сложно. Я был близок до самого финиша, но сегодня мне пришлось совершить несколько смелых обгонов. Это было весело.

Я сказал себе, что пойду в атаку. Я чувствовал уверенность, я люблю такие олдскульные трассы. Вероятно, я и сам олдскульный гонщик, который выступает не в свою эпоху.



Я всё больше и больше верю в наш потенциал. И команды, и меня, как пилота. В течение года я чувствую себя в машине всё лучше. Есть некоторые вещи, которые мы понимаем сейчас, и мне хотелось бы, чтобы это произошло чуть раньше в ходе сезона. Мы знаем, как заставить машину работать немного лучше, но мы действительно смогли достичь этого, сделав хороший шаг вперёд в Спа.



Пьер был очень быстр в этом году. Но после Спа, если вы посмотрите, мы были действительно близки и конкурентоспособны. Сегодня была хорошая гонка. Для меня важно было показать такой результат. Я доволен", — приводит слова Квята Motorsport.