Опубликовано видео с прорывом Даниила Квята с седьмого места на четвёртое

Официальный сайт Формулы-1 опубликовал ролик с видеозаписью рестарта в гонке Гран-при Эмилии-Романьи на Автодроме имени Энцо и Дино Феррари. В видеоролике показано, как российскому гонщику «Альфа Таури» Даниилу Квяту удалось практически моментально опередить мексиканского пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса и таиландского гонщика «Ред Булл» Александера Албона, выйдя на пятую позицию. Позднее по ходу того же круга Квят по внешнему радиусу красиво опередил гонщика «Феррари» Шарля Леклера в споре за четвёртое место. На этой позиции россиянин и закончил гонку.

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Гонку Гран-при Эмилии-Романьи выиграл британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, для которого эта победа стала уже 93-й за карьеру в Формуле-1.