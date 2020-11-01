Эггинтон: Квят совершил несколько сильных обгонов и оказался близок к подиуму

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон подвёл итоги Гран-при Эмилии-Романьи.



«После сегодняшней гонки, думаю, мы всё ещё можем сказать, что нам нравится двухдневный формат Гран-при. Гонка, безусловно, оживилась на заключительных кругах, когда машина безопасности позволила нам рискнуть и перевести Даниила на свежие шины на последние круги. Это позволило ему атаковать на рестарте, что хорошо сработало. Он совершил несколько сильных обгонов и оказался близок к подиуму.



С другой стороны, нам пришлось снять болид Пьера с гонки на ранней стадии, что означало, что мы не смогли получить почти наверняка сильный результат от него. Иногда такое случается, теперь мы сосредоточимся на следующей гонке, пытаясь использовать нашу сильную форму в оставшихся гонках нынешнего сезона», — приводит слова Эггинтона пресс-служба команды.