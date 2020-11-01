Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Эггинтон: Квят совершил несколько сильных обгонов и оказался близок к подиуму

Эггинтон: Квят совершил несколько сильных обгонов и оказался близок к подиуму
Авто / Формула-1 0

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон подвёл итоги Гран-при Эмилии-Романьи.

«После сегодняшней гонки, думаю, мы всё ещё можем сказать, что нам нравится двухдневный формат Гран-при. Гонка, безусловно, оживилась на заключительных кругах, когда машина безопасности позволила нам рискнуть и перевести Даниила на свежие шины на последние круги. Это позволило ему атаковать на рестарте, что хорошо сработало. Он совершил несколько сильных обгонов и оказался близок к подиуму.

С другой стороны, нам пришлось снять болид Пьера с гонки на ранней стадии, что означало, что мы не смогли получить почти наверняка сильный результат от него. Иногда такое случается, теперь мы сосредоточимся на следующей гонке, пытаясь использовать нашу сильную форму в оставшихся гонках нынешнего сезона», — приводит слова Эггинтона пресс-служба команды.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020