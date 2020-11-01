G-Drive Racing выиграла финальный этап сезона ELMS в Портимане

Российская команда G-Drive Racing одержала первую победу в сезоне-2020 ELMS. Первое место на последнем этапе чемпионата позволило российской команде подняться на пьедестал и в общем зачёте. Пятый этап сезона прошёл в Португалии на автодроме «Алгарве».



Турнирная ситуация перед последним стартом сезона была предельно простой. Первые два место в общем зачёте занимали экипажи United Autosports. Поменяться местами в турнирной таблице эти экипажи не могли ни при каком стечении обстоятельств. А вот за третье место борьба в заключительной гонке обещала быть предельно жаркой. Занимавший пятую позицию экипаж G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Ника де Вриса и Миккеля Йенсена отставал от конкурентов, шедших третьим и четвёртым, лишь на несколько очков. Чтобы попасть на пьедестал по итогам сезона, Русинову и его партнёрам было необходимо финишировать на более высоком месте, чем представителям команд Graff и Panis Racing.



В квалификации экипаж G-Drive Racing стал шестым. Однако Роман Русинов с партнёрами одержали-таки первую победу в сезоне, что позволило в общем зачёте подняться на третью строчку.



«Испытываю потрясающие ощущения, – сказал Русинов после финиша. – В начале года у нас была отличная машина и команда, но нам не всегда везло, случались сбои. Счастлив, что мы одержали эту победу и доказали, что способны конкурировать с United Autosports».