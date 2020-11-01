Стролл прокомментировал инцидент на пит-стопе

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал итоги Гран-при Эмилии-Романьи, который он закончил на 13-й позиции.
«День получился очень сложным. Контакт с Оконом на первом круге сильно испортил мне гонку, пострадало переднее антикрыло. Жаль, что так вышло, потому что на старте мне удалось отыграть несколько позиций. После контакта мне пришлось вернуться в боксы, и я перешёл на жёсткие шины. Мы знали, что отыграться будет сложно, потому что на этой трассе сложно обгонять.
На заключительном пит-стопе у меня были очень холодные тормоза, из-за чего я промахнулся мимо места остановки. Я рад, что с механиком всё в порядке. Сегодня было мало позитивного, но я буду много работать, чтобы выступить в Турции гораздо лучше», — приводятся слова Стролла на официальном сайте команды.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
- 1 ноября 2020
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