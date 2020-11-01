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Алёшин — о четвёртом месте Квята: очень сильная гонка, с хорошей борьбой

Алёшин — о четвёртом месте Квята: очень сильная гонка, с хорошей борьбой
Авто / Формула-1 0

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин прокомментировал выступление Даниила Квята на Гран-при Эмилии-Романьи, где он стал четвёртым.

«Одно я могу сказать на 100%: эту гонку он однозначно может записать себе в актив, как очень сильную, с отличным результатом, хорошей борьбой. Насколько сильно это ему поможет, никто не знает. Но Квят сильный пилот, и будем надеяться, что у него всё будет хорошо, он будет продолжать свои выступления в Формуле-1», — заявил Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Также Алёшин прокомментировал заявление Льюиса Хэмилтона, который не уверен, что останется в Ф-1 на следующий сезон: «Мне кажется, он не покинет Формулу-1 в следующем году. Как мы знаем, в следующем году регламент не меняется вообще, за исключением некоторых элементов на машине. То есть это означает, что «Мерседес» с вероятностью 99,9% будет иметь такую же возможность побеждать, как и в этом году. Мне кажется, если и есть какая-то вероятность, что Хэмилтон покинет Формулу-1, то это будет скорее всего в 2022 году, а не в 2021-м».

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