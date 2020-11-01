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Вольф рассказал, что уже присмотрел себе преемника на место главы «Мерседеса»

Вольф рассказал, что уже присмотрел себе преемника на место главы «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что уже наметил для себя кандидатуру своего потенциального преемника во главе заводской команды Формулы-1. В то же время, по его словам, перестановки во главе «Мерседеса» не обязательно должны произойти в ближайшее время.

«Я считаю, что у каждого есть определённый период жизни в какой-либо роли. Я ещё не подошёл к концу своего периода, считаю, что ещё могу внести свой вклад. Но мне нужно думать о будущем, двигаться вперёд и привести кого-то, довести его до исполнения этой роли — для меня это фантастическое испытание. Это будет одной из следующих глав, но вы ещё какое-то время будете меня видеть. Есть ли у меня на уме кто-то конкретный? Да, но назвать его я не могу», — приводит слова Вольфа GPFans.

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