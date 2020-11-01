Вольф рассказал, что уже присмотрел себе преемника на место главы «Мерседеса»

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что уже наметил для себя кандидатуру своего потенциального преемника во главе заводской команды Формулы-1. В то же время, по его словам, перестановки во главе «Мерседеса» не обязательно должны произойти в ближайшее время.



«Я считаю, что у каждого есть определённый период жизни в какой-либо роли. Я ещё не подошёл к концу своего периода, считаю, что ещё могу внести свой вклад. Но мне нужно думать о будущем, двигаться вперёд и привести кого-то, довести его до исполнения этой роли — для меня это фантастическое испытание. Это будет одной из следующих глав, но вы ещё какое-то время будете меня видеть. Есть ли у меня на уме кто-то конкретный? Да, но назвать его я не могу», — приводит слова Вольфа GPFans.