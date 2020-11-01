«Сработало!» В «Мерседесе» связали победный дубль с визитом в боксы кота Формулино

Пресс-служба немецкой команды Формулы-1 «Мерседес» в шутку связала победный дубль Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса на Гран-при Эмилии-Романьи с утренним визитом в командные боксы местного кота Формулино, живущего на Автодроме имени Энцо и Дино Феррари. Перед стартом гонки в «твиттере» «Мерседеса» появилось сообщение: «Льюис и боксы получили благословение со стороны имольского кота». После финиша «Мерседес» ретвитнул сообщение, добавив: «Это сработало! Имольский кот!»

Права на видео принадлежат Sky Sports и Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Мерседеса».

Интересно, что в начале гоночного уик-энда Формулино «пообщался» с дававшим в этот момент интервью Себастьяном Феттелем, однако немцу это удачи не принесло: он финишировал в гонке 12-м.