«Сработало!» В «Мерседесе» связали победный дубль с визитом в боксы кота Формулино

Пресс-служба немецкой команды Формулы-1 «Мерседес» в шутку связала победный дубль Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса на Гран-при Эмилии-Романьи с утренним визитом в командные боксы местного кота Формулино, живущего на Автодроме имени Энцо и Дино Феррари. Перед стартом гонки в «твиттере» «Мерседеса» появилось сообщение: «Льюис и боксы получили благословение со стороны имольского кота». После финиша «Мерседес» ретвитнул сообщение, добавив: «Это сработало! Имольский кот!»
Права на видео принадлежат Sky Sports и Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Мерседеса».
Интересно, что в начале гоночного уик-энда Формулино «пообщался» с дававшим в этот момент интервью Себастьяном Феттелем, однако немцу это удачи не принесло: он финишировал в гонке 12-м.
- 1 ноября 2020
-
23:51
-
23:42
-
23:31
-
23:21
-
23:21
-
22:56
-
22:55
-
22:43
-
22:39
-
21:57
-
21:57
-
21:07
-
21:01
-
20:49
-
20:44
-
20:31
-
20:17
-
19:40
-
19:20
-
19:18
-
19:11
-
18:43
-
18:37
-
18:37
-
18:30
-
18:16
-
18:15
-
18:10
-
18:04
-
17:47
-
17:38
-
17:35
-
17:26
-
16:57
-
16:46