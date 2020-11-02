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Феттель после финиша поддержал механика, испортившего ему пит-стоп

Феттель после финиша поддержал механика, испортившего ему пит-стоп
Авто / Формула-1 0

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель после финиша Гран-при Эмилии-Романьи поддержал механика, из-за которого был испорчен его пит-стоп. Напомним, до пит-стопа Феттель претендовал на позицию в очковой зоне, однако потерял около десяти секунд во время плановой остановки в боксах из-за заминки с заменой колеса и в итоге финишировал лишь 13-м.

«Не переживайте из-за пит-стопа. Спасибо Клаудио, спасибо за все эти годы. Ты настоящий джентльмен», — сказал Себастьян Феттель по радио после гонки.

Победу в гонке завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику Валттери Боттасу, третьим стал Даниэль Риккардо на «Рено».

Четвёртое место завоевал пилот «Альфа Таури» Даниил Квят. Его напарник Пьер Гасли сошёл на первых кругах гонки из-за технических проблем.

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