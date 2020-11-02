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Эллиотт выиграл этап плей-офф NASCAR в Мартинсвилле. На титул осталось 4 претендента

Эллиотт выиграл этап плей-офф NASCAR в Мартинсвилле. На титул осталось 4 претендента
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Пилот Hendrick Motorsports Чейз Эллиотт выиграл этапа плей-офф NASCAR в Мартинсвилле. На финише он на 6,577 секунды опередил ставшего вторым Райана Блэйни. Замкнул призовую тройку Джоуи Логано.

Эллиотту требовалась победа для того, чтобы остаться в борьбе за титул перед решающим раундом плей-офф, и он смог её одержать.

«Я так горжусь. Чувствую, что сегодняшнее выступление — это то, чего нам не хватало последние четыре года. Я не мог мечтать о лучшей ночи. Это просто нереально», — заявил после финиша Чейз.

Чемпион регулярного сезона и победитель девяти гонок Кевин Харвик не смог пройти в заключительный раунд плей-офф. На последнем круге он боролся с Кайлом Бушем. Между машинами произошёл контакт. В итоге Кевин финишировал лишь на 17-м месте, ему не хватило 8 очков, чтобы остаться в чемпионской гонке.

Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.
Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.

Перед решающим раундом на титул NASCAR этого сезона официально осталось лишь 4 претендента:

1. Джоуи Логано
2. Чейз Эллиотт
3. Брэд Кезеловски
4. Дэнни Хэмлин.

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