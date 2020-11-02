«Альфа Таури» показала, как Квят и сотрудники команды поздравляли друг друга с 4-м местом
Пресс-служба «Альфа Таури» опубликовала расширенное видео из боксов команды после финиша гонки Гран-при Эмилии-Романьи, в которой россиянин Даниил Квят занял высокое четвёртое место.
В ролике показаны эмоции Даниила и сотрудников команды после окончания гонки.
Права на видео принадлежат Scuderia AlphaTauri и Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Альфа Таури».
Большую часть гонки Даниил Квят занимал восьмое место, но после второго пит-стопа и рестарта сумел всего за один круг опередить Серхио Переса, Александера Албона и Шарля Леклера и финишировать четвёртым.
После 13 этапов нынешнего сезона Квят набрал 26 очков и занимает 13-е место в личном зачёте. Его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли (63) – 10-й.
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