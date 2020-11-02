Ермилин полагает, что Квят может лишиться места в «Альфа Таури» из-за самодурства Марко

Бывший советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин ответил на вопрос, может ли четвёртое место Даниила Квята на Гран-при Эмилии-Романьи помочь россиянину с подписанием контракта на будущий сезон.



«Четвёртое место — не гарантия нового контракта, но это демонстрация его потенциала. У «Ред Булл» свои тараканы в голове. Учитывая, что «Альфа Таури» управляется свыше, всё зависит от Хельмута Марко. Даниил сделал всё, что мог, как и на протяжении всего сезона. Будет ли это для специфического управления процессов Марко аргументом, не знаю.



Пьер Гасли фантастический сезон проводит, сегодня был достаточно близко к Максу Ферстаппену. Но для Марко это не аргумент. Он однажды сделал неправильный шаг и не может позволить себе признаться, что надо вернуть его назад в «Ред Булл», чтобы был результат. И такое самодурство не гарантирует Даниилу место в «Альфа Таури» на следующий сезон", — приводит слова Ермилина «Р-Спорт».

Марценко: Квят смотрелся так, как обычно смотрится Гасли