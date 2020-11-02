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«Мерседес» сохранит чёрную ливрею болидов Ф-1 в следующем сезоне

«Мерседес» сохранит чёрную ливрею болидов Ф-1 в следующем сезоне
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что немецкая команда в знак борьбы с расизмом и отдавая должное движению Black Lives Matter в следующем сезоне продолжит использовать чёрную ливрею своих болидов.

«Да, в 2021 году мы также будем выступать в чёрных цветах. Это выглядит великолепно. В 2022 году будет много новых правил, и мы не намерены забывать о наследии «серебряных стрел». Но тема антирасизма остаётся очень важной. Важной для нас», — приводит слова Вольфа GPBlog со ссылкой на Austrian Motorprofis.

Инициатива по смене внешнего вида болидов немецкой команды перед стартом сезона принадлежала пилоту Льюису Хэмилтону.

Напомним, что команда «Мерседес» в Формуле-Е ранее отказалась от использования полностью чёрной ливреи на следующий год, вернувшись к классическим серебристым цветам.

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