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Маси ответил, нарушил ли Хэмилтон COVID-протокол, когда пил из ботинка Риккардо

Маси ответил, нарушил ли Хэмилтон COVID-протокол, когда пил из ботинка Риккардо
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Пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона заподозрили в нарушении протокола безопасности, связанного с COVID-19, когда британец на подиуме Гран-при Эмилии-Романьи выпил призового шампанского из ботинка Даниэля Риккардо. Эту ситуацию попросили прокомментировать гоночного директора ФИА Майкла Маси.

«Я особо не задумывался о возможности таких ситуаций. Но штрафов в данном случае быть не должно», — цитирует Маси Motorsport-Total.com.

Риккардо на подиуме в Имоле не только решил сделать «шуи» — то есть выпить шампанское из ботинка — но и предложил присоединиться к нему Льюису и Валттери Боттасу. Британец, к удивлению многих, согласился. После чего глотнул шампанского из ботинка гонщика «Рено».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

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