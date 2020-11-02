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Сайнс забыл заглушить машину после гонки в Имоле. Ему помог заботливый Норрис

Сайнс забыл заглушить машину после гонки в Имоле. Ему помог заботливый Норрис
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс не выключил бортовые системы своего болида после финиша Гран-при Эмилии-Романьи, за него это сделал напарник Ландо Норрис. На этот эпизод обратила внимание пресс-служба Формулы-1, опубликовав запись момента.

Британец, проходя по закрытому парку, увидел, что машина Сайнса всё ещё запущена. Наклонился и заглушил её вместо испанца.

«Ландо прикроет, Карлос», — подписали ролик в пресс-службе Ф-1.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Напомним, Санс финишировал на этапе в Имоле на седьмом месте. Ландо расположился прямо за ним, он – восьмой. Победу одержал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. После 13 этапов чемпионата мира Карлос набрал 65 очков и занимает восьмую строчку в личном зачёте. Норрис (69) – седьмой.

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