Сайнс забыл заглушить машину после гонки в Имоле. Ему помог заботливый Норрис

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс не выключил бортовые системы своего болида после финиша Гран-при Эмилии-Романьи, за него это сделал напарник Ландо Норрис. На этот эпизод обратила внимание пресс-служба Формулы-1, опубликовав запись момента.



Британец, проходя по закрытому парку, увидел, что машина Сайнса всё ещё запущена. Наклонился и заглушил её вместо испанца.



«Ландо прикроет, Карлос», — подписали ролик в пресс-службе Ф-1.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Напомним, Санс финишировал на этапе в Имоле на седьмом месте. Ландо расположился прямо за ним, он – восьмой. Победу одержал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. После 13 этапов чемпионата мира Карлос набрал 65 очков и занимает восьмую строчку в личном зачёте. Норрис (69) – седьмой.