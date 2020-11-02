Вильнёв: Албон — худший второй пилот в истории «Ред Булл». Он там только из-за паспорта

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв раскритиковал Александера Албона и назвал его худшим вторым пилотом в истории команды «Ред Булл».



«Он не заслуживает своего места. Албон — худший второй пилот в истории «Ред Булл». Тем не менее его защищает руководство команды, всегда выдаёт ему кредит доверия. Но Алекс определённо пилот не того уровня, который должен выступать в «Ред Булл».

Алекс становится всё хуже, хотя команда продолжает попытки помочь ему. Он присутствует там только из-за паспорта, потому что половина компании принадлежит тайцам. Именно поэтому Албон находится под защитой.



Гасли всё ещё злится из-за того, что ему приходится оставаться с «Альфа Таури», поэтому он пилотирует очень агрессивно. Его стиль бросается в глаза, но это нормальная ситуация», — приводит слова Вильнёва Racingnews365.