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Росс Браун – о Квяте: выступления, как в Имоле, обосновывают его нахождение в Ф-1

Росс Браун – о Квяте: выступления, как в Имоле, обосновывают его нахождение в Ф-1
Авто / Формула-1 0

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун, подводя итоги Гран-при Эмилии-Романьи, прокомментировал четвёртое место российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята.

«Это было превосходное выступление Даниила, который максимально использовал возможности «Альфа-Таури». В последних гонках россиянин был немного в тени Пьера Гасли, но в воскресенье он вышел на первый план и провёл очень хорошую гонку.

Такие выступления обосновывают его нахождение в Формуле-1. Но мы должны посмотреть, решит ли «Ред Булл» сохранить его. Ф-1 сейчас переживает удивительный момент с большим количеством талантливых гонщиков, которых мы стремились развивать, поддерживая чемпионаты Ф-2 и Ф-3», — написал Браун в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.

Источник: Албон заменит Квята в «Альфа Таури», если Цунода не получит суперлицензию
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