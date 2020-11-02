Росс Браун – о Квяте: выступления, как в Имоле, обосновывают его нахождение в Ф-1
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун, подводя итоги Гран-при Эмилии-Романьи, прокомментировал четвёртое место российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята.
«Это было превосходное выступление Даниила, который максимально использовал возможности «Альфа-Таури». В последних гонках россиянин был немного в тени Пьера Гасли, но в воскресенье он вышел на первый план и провёл очень хорошую гонку.
Такие выступления обосновывают его нахождение в Формуле-1. Но мы должны посмотреть, решит ли «Ред Булл» сохранить его. Ф-1 сейчас переживает удивительный момент с большим количеством талантливых гонщиков, которых мы стремились развивать, поддерживая чемпионаты Ф-2 и Ф-3», — написал Браун в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.
Источник: Албон заменит Квята в «Альфа Таури», если Цунода не получит суперлицензию
- 2 ноября 2020
-
16:53
-
16:17
-
15:16
-
14:46
-
14:30
-
14:08
-
13:49
-
11:36
-
11:19
-
11:03
-
10:51
-
10:28
-
09:55
-
09:39
-
09:12
-
09:03
-
01:10
-
00:53
-
00:44
- 1 ноября 2020
-
23:51
-
23:42
-
23:31
-
23:21
-
23:21
-
22:56
-
22:55
-
22:43
-
22:39
-
21:57
-
21:57
-
21:07
-
21:01
-
20:49
-
20:44
-
20:31
Партнерский контент