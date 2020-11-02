Тост: пилоты зарабатывают слишком много

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поддержал идею ограничения зарплат гонщиков. По словам Тоста, пилоты зарабатывают слишком большие суммы на фоне кризиса.



«Пилоты зарабатывают слишком много. Зрителей нет на трибунах, из-за чего FOM приносит меньше денег, команды зарабатывают меньше. Я не вижу причин, по которым пилоты не должны получать меньше. Они должны быть счастливы, что у них есть эта работа и они могут заработать этим», — приводит слова Франца Тоста Speedweek.



Кроме того Тост считает, что зарплаты пилотов должны быть ограничены до $ 10 млн.



Ожидается, что пилоты одной команды с 2023 года смогут зарабатывать в общей сложности не более € 30 млн. Однако на данный момент это решение ещё не утверждено.