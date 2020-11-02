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Тост: пилоты зарабатывают слишком много

Тост: пилоты зарабатывают слишком много
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поддержал идею ограничения зарплат гонщиков. По словам Тоста, пилоты зарабатывают слишком большие суммы на фоне кризиса.

«Пилоты зарабатывают слишком много. Зрителей нет на трибунах, из-за чего FOM приносит меньше денег, команды зарабатывают меньше. Я не вижу причин, по которым пилоты не должны получать меньше. Они должны быть счастливы, что у них есть эта работа и они могут заработать этим», — приводит слова Франца Тоста Speedweek.

Кроме того Тост считает, что зарплаты пилотов должны быть ограничены до $ 10 млн.

Ожидается, что пилоты одной команды с 2023 года смогут зарабатывать в общей сложности не более € 30 млн. Однако на данный момент это решение ещё не утверждено.

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