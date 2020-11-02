Журналист Sky Sports: Марко склоняется к приглашению Хюлькенберга на место Албона

Журналист Sky Sports F1 Тед Кравиц заявил, что спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко склоняется к приглашению Нико Хюлькенберга на место Александера Албона в сезоне-2021.
«Станет ли этот сезон последним в карьере Албона в „Ред Булл“ или даже в Формуле-1? Не знаю, но всё возможно. У него очень сложный второй сезон в карьере. Ему приходится бороться за свою команду, за свою машину, и никто в этом ему не поможет.
Говорят, что главные кандидаты на замену Албона — Серхио Перес и Нико Хюлькенберг. Насколько я знаю, Хельмут Марко склоняется к кандидатуре Хюлькенберга. Перес провёл отличную гонку, но, насколько мне известно, Марко считает, что Нико Хюлькенберг, потерявший место в Формуле-1 по окончании прошлого сезона, гораздо лучше справится с ролью второго пилота рядом с Максом Ферстаппеном», — рассказал Тед Кравиц в эфире Sky Sports.
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