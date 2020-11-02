Технический директор «Рейсинг Пойнт»: Стролл истощён физически и ментально

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Эндрю Грин считает, что Лэнс Стролл истощён физически и ментально, в связи с чем не может показывать высокие результаты.



«Очевидно, что Лэнс Стролл сейчас не на том уровне, на каком он был в Монце. Ему не хватает уверенности, так что нам нужно поработать над тем, чтобы он вернулся в форму. Думаю, его выбила из колеи болезнь — мы не предвидели такого сценария. Мы слышали, что после перенесённого коронавируса людям требуется время на восстановление, так что ему оно тоже нужно. Ему нужно поверить в себя, тогда и вернётся тот Лэнс, который выступал за нас большую часть сезона.



Стролл истощён физически и ментально. В Муджелло он угодил в серьёзную аварию, что ещё больше подорвало его уверенность, а затем он потерял на пару гонок физическую форму», — приводит слова Грина Motorsport Week.