Технический директор «Рейсинг Пойнт»: Стролл истощён физически и ментально

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Эндрю Грин считает, что Лэнс Стролл истощён физически и ментально, в связи с чем не может показывать высокие результаты.
«Очевидно, что Лэнс Стролл сейчас не на том уровне, на каком он был в Монце. Ему не хватает уверенности, так что нам нужно поработать над тем, чтобы он вернулся в форму. Думаю, его выбила из колеи болезнь — мы не предвидели такого сценария. Мы слышали, что после перенесённого коронавируса людям требуется время на восстановление, так что ему оно тоже нужно. Ему нужно поверить в себя, тогда и вернётся тот Лэнс, который выступал за нас большую часть сезона.
Стролл истощён физически и ментально. В Муджелло он угодил в серьёзную аварию, что ещё больше подорвало его уверенность, а затем он потерял на пару гонок физическую форму», — приводит слова Грина Motorsport Week.
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