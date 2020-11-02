В «Мерседесе» сначала не поверили, что Боттас терял семь-восемь десятых из-за обломка

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал о влиянии на темп Валттери Боттаса на Гран-при Эмилии-Романьи обломка от «Феррари», застрявшего в днище его машины.



«Мы заметили серьёзное снижение показателей, однако проблема была в том, как это соотнести с временем на круге. Если перевести потерю во время, то она составляла семь-восемь десятых на круге. Мы не поверили сенсорам, потому что видели, что Валттери не слишком сильно атакует и у него получается проезжать хорошие круги и создавать отрыв.



Сложно понять, сколько именно пилот теряет из-за повреждения, потому что влияние это нелинейное. Машина ведёт себя в поворотах по-разному. Но мы не поверили, что потеря столь велика. Мы не знали, в чём причина. Учитывая размеры обломка и его красный цвет, сложно поверить, что его не было видно на камерах. Но он застрял так, что была видна лишь чёрная его часть, а из-за того что болид чёрный, мы его не увидели. Если бы мы его обнаружили, то, возможно, смогли бы его вытащить на первом пит-стопе», — приводит слова Шовлина Motorsport.