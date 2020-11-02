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Квят закончил гонку Гран-при Португалии с расстёгнутыми ремнями безопасности

Квят закончил гонку Гран-при Португалии с расстёгнутыми ремнями безопасности
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят заканчивал гонку Гран-при Португалии с расстёгнутыми ремнями безопасности. Об этом сообщили болельщики на Reddit, опубликовав запись бортовой камеры Квята с сервиса F1TV.

«Ремни безопасности снова расстегнулись», — сказал Квят команде по радио. Команда не отреагировала на первое сообщение Квята.

«У меня снова расстегнулись ремни, на этот раз всё по-настоящему», — добавил Квят.

«Повтори про ремни, повтори про ремни безопасности», — такой была первая реакция команды.

«Они всё, они всё, это небезопасно», — ответил Квят.

Спустя 50 секунд команда попросила Даниила оставаться на трассе.

Примечательно, что после гонки ни команда, ни Квят ничего не сказали о ремнях безопасности.

Квят закончил гонку на 19-й позиции.

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