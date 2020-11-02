Квят закончил гонку Гран-при Португалии с расстёгнутыми ремнями безопасности

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят заканчивал гонку Гран-при Португалии с расстёгнутыми ремнями безопасности. Об этом сообщили болельщики на Reddit, опубликовав запись бортовой камеры Квята с сервиса F1TV.



«Ремни безопасности снова расстегнулись», — сказал Квят команде по радио. Команда не отреагировала на первое сообщение Квята.



«У меня снова расстегнулись ремни, на этот раз всё по-настоящему», — добавил Квят.



«Повтори про ремни, повтори про ремни безопасности», — такой была первая реакция команды.



«Они всё, они всё, это небезопасно», — ответил Квят.



Спустя 50 секунд команда попросила Даниила оставаться на трассе.



Примечательно, что после гонки ни команда, ни Квят ничего не сказали о ремнях безопасности.



Квят закончил гонку на 19-й позиции.