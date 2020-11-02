Квят закончил гонку Гран-при Португалии с расстёгнутыми ремнями безопасности

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят заканчивал гонку Гран-при Португалии с расстёгнутыми ремнями безопасности. Об этом сообщили болельщики на Reddit, опубликовав запись бортовой камеры Квята с сервиса F1TV.
«Ремни безопасности снова расстегнулись», — сказал Квят команде по радио. Команда не отреагировала на первое сообщение Квята.
«У меня снова расстегнулись ремни, на этот раз всё по-настоящему», — добавил Квят.
«Повтори про ремни, повтори про ремни безопасности», — такой была первая реакция команды.
«Они всё, они всё, это небезопасно», — ответил Квят.
Спустя 50 секунд команда попросила Даниила оставаться на трассе.
Примечательно, что после гонки ни команда, ни Квят ничего не сказали о ремнях безопасности.
Квят закончил гонку на 19-й позиции.
- 2 ноября 2020
-
23:57
-
22:55
-
21:58
-
20:22
-
19:05
-
17:47
-
16:53
-
16:17
-
15:16
-
14:46
-
14:30
-
14:08
-
13:49
-
11:36
-
11:19
-
11:03
-
10:51
-
10:28
-
09:55
-
09:39
-
09:12
-
09:03
-
01:10
-
00:53
-
00:44
- 1 ноября 2020
-
23:51
-
23:42
-
23:31
-
23:21
-
23:21
-
22:56
-
22:55
-
22:43
-
22:39
-
21:57