Ошибка дирекции Гран-при Эмилии-Романьи поставила под угрозу жизнь маршалов

Во время Гран-при Эмилии-Романьи едва не произошёл крайне опасный инцидент, сообщает RaceFans. Перед рестартом гонки дирекция разрешила шести пилотам, отстававшим на круг, обогнать машину безопасности и вернуться в один круг с лидером. По правилам, в такой ситуации пилоты обгоняют пелотон, пейс-кар и догоняют остальных гонщиков, проезжая круг с более высокой скоростью.
Однако гоночная дирекция поторопилась дать разрешение круговым обогнать пелотон, из-за чего жизнь маршалов оказалась подвергнута большому риску — на тот момент работники трассы ещё не завершили убирать обломки болида Джорджа Расселла.
Кими Райкконен замедлился, увидев жёлтые флаги и маршалов, Джовинацци отреагировал также, Николас Латифи и Ромен Грожан были предупреждены командой и тоже замедлились, однако Себастьян Феттель и Лэнс Стролл не знали, что маршалы всё ещё находятся на трассе. Феттель, тем не менее, увидев маршалов, сбросил скорость, а вот Стролл на высокой скорости проехал крайне близко к одному из работников, подметавших трассу.
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