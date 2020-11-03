Тост – о втором пилоте «Альфа Таури»: лучше иметь несколько кандидатов, чем ни одного

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост заявил, что россиянин Даниил Квят всё ещё находится в числе кандидатов на роль напарника Пьера Гасли в следующем сезоне.
«Лучше иметь несколько кандидатов, чем ни одного. Думаю, «Ред Булл» примет решение в ближайшее время, но мы никуда не торопимся. Хорошо, если это произойдёт до конца сезона, но многое зависит от того, где Цунода финиширует в Формуле-2», — приводит слова Тоста GrandPX.
Функционер также опроверг домыслы, что «Ред Булл» склоняется к кандидатуре Цуноды только из-за его национальности и связей с уходящим поставщиком двигателей «Хонда».
«Решение о контрактах никогда не касалось спонсоров «Торо Россо» или «Альфа Таури». Хотя мы так называемая сестринская команда, «Ред Булл» ожидает от нас хороших результатов, поэтому мы должны быть уверены, что у гонщика есть необходимые способности и навыки, чтобы добиться успеха в Формуле-1», — добавил Тост.
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