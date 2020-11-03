Риккардо: сильно удивился, увидев позади Квята

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал борьбу с соперниками в заключительной фазе Гран-при Эмилии-Романьи, когда на трассе появился сейфти-кар и многие решили сменить шины.



«Мы не стали останавливаться. Я был искренне удивлен, что Перес заехал в боксы. Он был быстрее нас, это правда. Я подумал: «Если он останется на тех же шинах, что и мы, то смог бы вцепиться за третью позицию».

Команда спросила, как мои шины, и я сказал, что доволен ими, их ресурса достаточно, чтобы продержаться. Я предпочитал рискнуть. И даже если бы Перес прошёл меня, ситуация была бы точно такой же. Так что это было определённо правильное решение. Но я сильно удивился, увидев позади Квята. Я понятия не имел, где он находился всю гонку, а потом он подъехал ко мне, и мне пришлось сдерживать его до финиша», — приводит слова Риккардо Formula Rapida.