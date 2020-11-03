Палмер: Расселлу нужно набрать очки, не то скоро начнутся разговоры

Бывший пилот Формулы-1 Джордж Палмер считает, что гонщику «Уильямса» Джорджу Расселлу как никогда нужно набрать первые очки в карьере. По словам британца, в противном случае у соотечественника, уже допускавшего ошибки, могут начаться трудности.

Напомним, что на Гран-при Эмилии-Романьи Расселл попал в аварию в режиме работы на трассе сейфти-кара. На тот момент он занимал место в топ-10.

«Это была достаточно грубая ошибка, Джордж знает это. Да, в режиме „сейфти-кар“ сложно поддерживать нужную температуру шин, и многие пилоты в прошлом ошибались в подобных ситуациях. Такое случается. Но суть в том, что у Джорджа один из худших болидов. Он проводил хороший Гран-при, но снова не заработал очки. К тому же в прошлом он уже допускал несколько ошибок. В минувшем сезоне Кубица набрал очки в Германии в непростых условиях. В Муджелло Джордж потерял на рестарте девятое место, пропустив две машины.

Не думаю, что Джордж ошибается из-за давления. Квалификации всегда проходят в режиме особого давления, но он в них хорош. Но он по-прежнему не набирал очки, и это начинает немного давить. Он несколько раз был близок к первым баллам. Полагаю, если он снова ошибётся в такой ситуации, начнутся разговоры. Сейчас ему нужно набрать первые очки и снять с себя этот груз", — приводит слова Палмера Planet F1.