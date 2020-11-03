«Мерседес» установил мировой рекорд максимальной скорости на электромотоцикле
«Мерседес» в минувшие выходные установил удивительное достижение. На одном из автодромов во Франции в компании опробовали новый электромотоцикл, который продемонстрировал рекордную скорость — 408 км/ч. Об этом сказано в сообщении пресс-службы команды «Мерседес» Формулы-1 на официальной странице в «Твиттере».
Мотоцикл пилотировал Макс Бьяджи. Соответствующие фотографии доступны на странице «Мерседеса» в социальной сети.
Напомним, что в минувшие выходные команда Формулы-1 «Мерседес» в седьмой раз кряду завоевала победу в Кубке конструкторов. Её пилот Льюис Хэмилтон в шаге от завоевания седьмого титула чемпиона мира. Не так давно «Мерседес» также активно подключился к развитию команды в Формуле-E.
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